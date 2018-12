Anchepremia il centrocampista croato vice-campione del mondo con la Croazia e vincitore della Champions League con il Real Madrid. Sul secondo gradino del podio è salito l'asso portoghese oggi alla Juventus mentre la terzo posto si è piazzata la stella del Barcellona, Lionel Messi.Oltre ail primo dei tesserati per club italiani è, fermo alla 26esima prosizione, mentre i nerazzurrisi piazzano rispettivamente in 29esima e 32 esima posizione. Il primo italiano d'origine è invece(49esimo) seguito dall'attaccante del Napoli Lorenzo(58esimo) e Gianluigi, oggi al PSG, (60esimo). Soltanto 90esimo e unico rossonero in lista, Gonzalo1 Luka Modric - Real Madrid2 Cristiano Ronaldo - Juventus3 Lionel Messi - Barcelona4 Kylian Mbappé - Paris St-Germain5 Mohamed Salah - Liverpool6 Antoine Griezmann - Atlético Madrid7 Eden Hazard - Chelsea8 Kevin De Bruyne - Manchester City9 Harry Kane - Tottenham Hotspur10 N'Golo Kanté - Chelsea11 Neymar - Paris St-Germain12 Raphaël Varane - Real Madrid13 Ivan Rakitic - Barcelona14 Luis Suárez - Barcelona15 Sergio Agüero - Manchester City16 Paul Pogba - Manchester United17 Sergio Ramos - Real Madrid18 Marcelo - Real Madrid19 Sadio Mané - Liverpool20 David Silva - Manchester City26 Paulo Dybala - Juventus29 Ivan Perisic - Internazionale32 Mauro Icardi - Internazionale33 Mario Mandzukic - Juventus46 Dries Mertens - Napoli49 Giorgio Chiellini - Juventus51 Miralem Pjanic - Juventus53 Blaise Matuidi - Juventus54 Edin Dzeko - Roma56 Kalidou Koulibaly - Napoli58 Lorenzo Insigne - Napoli60 Gianluigi Buffon - Paris St-Germain73 Ciro Immobile - Lazio76 Leonardo Bonucci - Juventus90 Gonzalo Higuaín - Milan