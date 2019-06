Tra i segnali che Sarri ha inviato nelle sue prime ore da juventino, ce n’è uno particolarmente significativo:per permettergli di segnare ancora di più,(se sarà un centravanti vero o falso, questo lo vedremo; probabilmente più vero che falso). Così il nuovo allenatore ha anche inviato due messaggi al mercato., anche perché nemmeno la Juve può permettersi una riserva che guadagna quanto lui.nei progetti del club campione d’Italia.Icardi è una straordinaria occasione di mercato che la Juve ha valutato e continua a tenere d’occhio, marispetto a quanto non lo fosse una settimana fa., e dato per scontato che si sia confrontato nel dettaglio con i suoi dirigenti prima di portare avanti questa idea,. Se sia per questioni economiche, per scelta tecnica o per problemi comportamentali, non è così importante. Conta invece la decisione finale.Questo, naturalmente, amplifica il problema che si trova in casa l’Inter:Serve una società che risponda a due requisiti: accontenti il club nerazzurro sul piano economico e sia gradita al giocatore sia dal punto di vista dell’ingaggio che delle prospettive tecniche.. Di spostarsi all’estero non hanno voglia né lui né la moglie-agente, sempre che non arrivi una proposta davvero allettante (ma al momento inesistente).Il rischio è che si arrivi a uno scontro totale - e ancora più duro rispetto a oggi - tra Icardi e l’Inter, con@steagresti FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com