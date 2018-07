Cristiano Ronaldo in Italia ritroverebbe Carlo Ancelotti. L'allenatore italiano è uno di quelli a cui è rimasto più legato, hanno un ottimo rapporto. Gianluca Di Marzio ha rivelato: "Dovrebbe esserci stato anche un contatto tra Ronaldo e Carlo Ancelotti. Cristiano gli ha chiesto come fosse il campionato italiano e l'Italia in generale, insomma cosa potersi aspettare dalla probabile nuova avventura alla Juventus. E Carlo è stato molto positivo, gli ha consigliato l'Italia".