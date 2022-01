Continua a far parlare di sè, soprattutto per merito dell'infinita serie di record che provvede ad aggiornare di settimana in settimana, ma Cristiano Ronaldo non si accontenta e vuole di più. Nemmeno la vittoria contro il Burnley, con cui ha chiuso il suo 2021 e quello del Manchester United, ha placato la sua fame: "Non sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, nessuno di noi può esserlo. Ne sono convinto. Siamo consapevoli di dover lavorare più duramente, di giocare meglio e di impegnarci molto di più di quanto non si sia fatto fino ad oggi". Con queste parole il campione portoghese ha chiuso sui social il vecchio anno e pone gli obiettivi per quello appena cominciato.



La rete siglata nell'ultimo turno di campionato contro il Burnley gli ha consentito di ritoccare ulteriormente quella delle reti totali realizzate in carriera, ben 803, e di confermarsi come il miglior marcatore stagionale dei Red Devils - con 14 gol - dopo aver concluso quella precedente con la Juve col primato di 36 centri in tutte le competizioni. 50 gol complessivi in tutto il 2021, a quasi 37 anni: giù il cappello.