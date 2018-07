L'affare Cristiano Ronaldo tiene tutti i tifosi della Juventus con il fiato sospeso. La stella portoghese ha accettato un'offerta da 30 milioni di euro all'anno per i prossimi quattro anni e adesso i bianconeri aspettano solo l'ok da Madrid per chiudere l'affare e versare 100 milioni di euro nelle casse del Real Madrid. ​Stando alle indiscrezioni del tabloid britannico The Sun, i Red Devils potrebbero incontrare l'agente del giocatore, Jorge Mendes, per offrirgli lo stesso ingaggio (30 milioni) proposto dalla Juve. Il club bianconero - è la conclusione del ragionamento - resta però favorito.