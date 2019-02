Tutto per un patto, tutto per un'unione che sta diventando sempre più solida. Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala hanno imparato a capirsi, in campo e fuori, affinando l'intesa in vista di questa seconda parte di stagione e del futuro. A dimostrarlo c'è anche quanto accaduto dopo il 2-0 al Sassuolo: Ronaldo stacca di testa, anticipa Consigli e insacca, poi corre verso la bandierina per la sua consueta esultanza, ma ci mette un pizzico di novità: alla fine del "Siuuu", infatti, ecco spuntare la Dybala-mask dedicata al numero 10 bianconero. Così la combo è diventata "Siiu Mask", per parola dello stesso Paulo Dybala. Un’immagine chiara e significativa, che sottolinea l'amicizia tra i due e che in breve ha fatto il giro del mondo. Ma perché questo gesto? Come racconta la Gazzetta dello Sport, tutto nasce da un patto in allenamento: Cristiano, infatti, aveva detto a Dybala che avrebbe fatto la Dybala Mask in caso di gol e Paulo aveva fatto lo stesso, ma con il noto "Siuu". Il primo capitolo è stato scritto, per il secondo, quello del numero 10 in versione Ronaldiana, potrebbe essere solo questione di tempo...