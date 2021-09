Fra una partita e l'altra della sua nazionale, Cristiano Ronaldo esalta il sole di... Manchester. Chi dice che in Inghilterra piove sempre e fa freddo? Non certo il cinque volte Pallone d'Oro e la compagna Georgina, che postando sui social una serie di scatti in famiglia scrivono: "Chi ha detto che Manchester non ha il sole?", oppure: "Quanto mancava vivere in UK!". Come la prenderanno i tifosi della Juventus e, soprattutto, i torinesi?



