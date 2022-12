Il tempo passa per tutti, ma Cristiano Ronaldo non se ne capacita proprio. E così, messo ai margini dal Manchester United sin dalla scorsa estate (a novembre poi la rescissione ufficiale con i Red Devils), CR7 si è offerto a mezza Europa. Anzi a tutti i club che han preso parte alla Champions League 22/23. Il retroscena, che sicuramente non giova all’immagine del portoghese, è stato rivelato da un importante dirigente dell’Eintracht Francoforte.



IL RETROSCENA - "Ho la sensazione che Ronaldo sia stato offerto a tutti i club dell’attuale Champions League, si è proposto anche a noi” ha rivelato Axel Hellmann, portavoce del Consiglio d'Amministrazione dell'Eintracht Francoforte ai microfoni di Dazn. Un retroscena non da poco, che conferma come il portoghese, reduce da un Mondiale tutt’altro che positivo, abbia fatto qualsiasi cosa la scorsa estate per liberarsi dallo United e trovare un club che poteva garantirgli un posto nell’Europa che conta. E adesso lo scenario è pure peggiorato. Dopo la rassegna in Qatar l’ex Juve si è ritrovato con una sola offerta sul tavolo, ossia quella degli arabi dell’Al Nassr. Accettarla vorrebbe dire riempire l’ennesimo contratto record (200 milioni di euro fino al 2025), ma al contempo abbandonare definitivamente i palcoscenici importanti. Una scelta difficile, che Ronaldo sta meditando in quel di Dubai.