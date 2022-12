Lasciata aogni speranza di tornare al, Cristiano Ronaldo è ‘scappato’ a Dubai. Il portoghese, reduce dalla deludente eliminazione al Mondiale ad opera del, si è preso qualche giorno di riflessione negli. L’ex Juve deve decidere cosa fare del suo futuro, e in Arabia Saudita, precisamente a, si aspettano l’arrivo dientro la fine dell’anno.è pronto a ricoprirlo d’oro rendendolo pure ambasciatore dei Mondiali del 2030.ha ancora l’ambizione di giocare ad altissimi livello, ma a mancare sono offerte economicamente alla sua altezza: ecco allora che un trasferimento negli Emirati rappresenterebbe, almeno per il suo conto in banca. E forse pure per il suo ego: lì il 37enne sarebbe una star assoluta.l’ex Juve si è preso ancora alcuni giorni, e la deadline è fissata per la fine dell’anno: ad aspettarlo c’è l’Al Nassr. I sauditi, allenati da, sono pronti a garantirgli la bellezzatra ingaggio e accordi pubblicitari fino al 2025. Ma non solo: in mezzo ci sarebbero anche. Grazie al suo ingaggio, gli Emirati Arabi si garantirebbero un posto nella mappa della geografia del calcio che conta: un passo importante. Rassegna della quale Cristiano Ronaldo diventerebbe il volto principe.- Volto principe dicevamo ma solo per eventi, pubblicità e brochure varie: nel 2030 infatti, Cristiano Ronaldo avrà la bellezza di. Le voci su un suo possibile approdo negli Emirati Arabi, spuntate durante il Mondiale chiuso in Qatar domenica, avevano però infastidito il portoghese, che con poche parole: “Non è vero”. Verità o smentita di rito? Lo scopriremo a brevissimo.