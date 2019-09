Erano risuonate come simpatiche e curiose le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo a Good Morning Britain, in cui l'asso portoghese aveva raccontato: "A 12 anni avevamo pochi soldi. Vivevo in Portogallo con alcuni miei compagni, era difficile non avere la famiglia con me. Ricordo che vicino a noi c'era un McDonald's dove chiedevamo alcuni hamburger. Tre signore ce ne consegnavano sempre alcuni. Spero che quest'intervista mi aiuti a trovarle. Voglio invitarle a cena a Torino o a Lisbona e ringraziarle per quanto fatto per me. Non le dimenticherò mai".



RINTRACCIATA - Intervenuta a Ranascenca, media portoghese, una di loro, Paula Leca, ha dichiarato: "Non dimenticherò mai quel momento. Venivano davanti al negozio, come per volere qualcosa. Quando avanzavano troppi hamburger, il nostro manager ci dava il permesso di regalarglieli. Tra i ragazzi c'era Cristiano Ronaldo, il più timido di tutti. Questa cosa mi diverte ancora, così come il tornare indietro nel tempo e mostrare la sua umiltà. Se mi inviterà a cena andrò volentieri, lo ringrazierò".