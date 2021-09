, previsto per le 16 di sabato pomeriggio contro il Newcastle. In attesa di ripresentarsi al pubblico di Old Trafford, l'ex juventino si è concesso una "passeggiata" sul manto erboso del Teatro dei sogni per i canali social del club. "", ha detto al termine del video con cui ha dato appuntamento ai sostenitori dei Red Devils, per poi rilasciare altre parole sui suoi propositi per l'annata in corso.A margine della firma ufficiale del contratto con lo United, ha dichiarato: "ho indossato questa maglia tanti anni fa, abbiamo vinto dei trofei, ma oraIo e i miei compagni ci siamo. Questa è una buona occasione per me, per i tifosi, per il club, e per fare un passo avanti. Sono pronto e penso che potranno succedere cose importanti nei prossimi tre o quattro anni. Da quando ho toccato terra in aeroporto il primo giorno, ho sentito l'emozione della gente, qui mi hanno visto crescere da quando avevo 18 anni. Mi sento molto emozionato, con una buona energia", ha dichiarato CR7. E: "Nel 2003 Non mi aspettavo di iniziare da titolare o addirittura di entrare, quindi ero super nervoso. Ovviamente sarò nervoso anche sabato, ma ora sono più maturo,- dice Ronaldo ridendo - per iniziare dal primo minuto".