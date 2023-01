Il passaggio di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr, in Arabia Saudita, sembrava aver messo fine alla storia scintillante del portoghese in Champions League, la massima competizione europea, ma dall'Arabia e dalla Spagna stanno cominciando a filtrare informazioni interessanti circa una clausola presente nel faraonico contratto da mezzo miliardo in due anni e mezzo firmato da CR7.



NEWCASTLE SOGNA - Il Newcastle, club di proprietà del fondo d'investimento saudita PIF, riconducibile alla famiglia reale che controlla anche l'Al-Nassr e altre due formazioni di prima divisione in Arabia. ha cominciato a sognare. In sostanza, scrive Marca, se i Magpies, attualmente terzo in Premier League, dovessero qualificarsi per la prossima Champions League (basta il quarto posto), Ronaldo si trasferirebbe in prestito alla corte di Eddie Howe, e farebbe il suo trionfale ritorno in Europa nella stagione 2023-2024.