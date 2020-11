. Accusata nel recente passato di essere eccessivamente legata alle "lune" del proprio fuoriclasse, in attesa che le idee diattecchiscano del tutto e portino ad acquisire una mentalità e un'identità per fare ancora una volta la differenza,letteralmente rigenerato e ritrovato dopo l'addio di 4 anni fa. Al momento, la Juve di oggi è riassumibile soprattutto nei numeri dei suoi principali attaccanti., autentico mattatore nella prima parte di Champions League, con 5 reti già all'attivo (tutte decisive, peraltro), eguagliando la sua migliore annata europea - 2014/2015 - la prima con i colori bianconeri addosso., come dimostra la continua ricerca l'uno dell'altro in campo, che sta mettendo ai margini un altro potenziale protagonista della squadra di Pirlo, quel Paulo Dybala ancora alla ricerca della migliore condizione., una cifra che soltanto il duo interista Lukaku-Lautaro (63%) e il binomio del Tottenham Kane-Son (60%) sono stati in grado di reggere.- Statistiche che confermano una volta di più la bontà della scelta di Pirlo e Paratici di costruire l'attacco del futuro sul ritorno di Morata, ma che evidenzianoche avrebbero probabilmente consegnato un'immagine complessiva più convincente della Juve. Ancora a secco l'ex Fiorentina, fermo a due e alla ricerca di continuità e incisività anche in una grande piazza Kulusevski. Pirlo attende anche loro, così come prova a recuperare Bernardeschi, ma per il momento si gode Morata e Ronaldo, la nuova doppia gradita dipendenza per la Juve.