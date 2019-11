Come ha dichiarato Douglas Costa a Esporte Interativo, Cristiano Ronaldo non ha portato solo il suo talento, con il suo passaggio alla Juventus. Specialmente per il brasiliano, l'arrivo di CR7 è servito a ritoccare alcune parti del suo stile di vita, proprio ad imitazione di quanto non faccia il portoghese. Specialmente, il fattore dieta è stato determinante: "Io mi alimento sempre bene, ora più che prima. Sapete, ho già 29 anni e questo si sente. Gli addominali di CR7? E’ vero, capita spesso di vederlo senza maglietta ed è impressionante, fa venire più voglia a tutti di curarsi, lui è così bello e non si vuole essere da meno. Da quando è arrivato la percentuale di massa grassa di tutti i giocatori si è abbassata. E’ notevole, perché il valore di Ronaldo non si vede solo in campo, anche fuori ci ha dato tanto