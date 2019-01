Cristiano Ronaldo decide la prima finale giocata con la maglia della Juventus. E, a fine partita, ha dichiarato a Rai Sport: "Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo giocato bene e sono contento di aver segnato il gol della vittoria. Sono molto felice per il primo titolo con la Juve, ragioniamo passo dopo passo. Oggi abbiamo vinto la Supercoppa, ora lavoriamo per il prossimo trofeo. Il campionato è il principale obiettivo della Juve, è lunga ma siamo tranquilli per poter vincere. Una dedica? Ai tifosi della Juve, al club, alla famiglia, agli amici e tutti quelli che amano la Juve e Cristiano".