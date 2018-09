Una vigilia di Juventus-Napoli all'insegna della grande serenità anche per uno degli uomini più attesi nella sfida dello Stadium, Cristiano Ronaldo. Che ha trovato il tempo nella serata di ieri per concedersi ai suoi followers di Instagram, in una diretta in cui ha risposto a diverse domande: "Sono qui per voi, per ringraziarvi del continuo sostegno. Siete sempre al mio fianco e mi supportate perché io lavori sempre per il mio obiettivo: essere il numero uno. Juve-Napoli? Ora sto riposando, domani (oggi, ndr) sarà una bella partita contro una grande squadra: siamo concentrati e vogliamo vincere. Che poi è la cosa che preferisco". Sulla squalifica in Champions: "No problem, un turno è ok".



Sull'assegnazione del Fifa The Best al suo ex compagno di squadra al Real Madrid Luka Modric: "Gli faccio i complimenti. A volte va così, si vince e si perde: io sono contento di quello che sto facendo, sono allo stesso livello da 15 anni". Infine, una battuta sulla mancata conquista del Premio Puskas per il miglior gol del 2018, vinto da Mohamed Salah: "Il suo è sicuramente un premio meritato, è stato un bel gol. Ma il mio in rovesciata contro la Juventus in Champions League era il migliore. Va bene così, ho già quel premio in bacheca".