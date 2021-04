Perché Danilo pur avendo un problema al piede ha deciso di stringere i denti e mettersi a disposizione, per esempio. Restando prima di tutto vicino alla squadra. Al termine Pirlo ha spiegato come pure Federico Chiesa fosse acciaccato, più in generale sono tanti i giocatori della Juve che convivono con qualche dolore.Una scelta a parole condivisa, in realtà digerita. Una scelta a parole ribadita come inevitabile anche prima e dopo il match con l'Atalanta, ma che nei fatti ha visto Ronaldo abbandonare la squadra nel momento che in questa fase contava di più.Partendo per Bergamo, mettendosi a disposizione anche senza forzare. Sedendosi in panchina ed entrando in campo se necessario magari per 15 minuti, magari no se non fosse necessario., come se nella sua testa in questo momento ci fosse sostanzialmente l'Europeo da preparare al meglio e non la qualificazione Champions da conquistare in ogni modo: quello è un problema della Juve, anche per potersi permettere in futuro ancora lo stesso CR7.Parlando del suo ingaggio, in una fase che vede il club programmare un austherity piuttosto delicata, è stato Paratici a spiegarlo chiaramente: “Dobbiamo essere tutti molto responsabili in ciò che faremo e che abbiamo già iniziato a fare. Ronaldo non è solo uno sportivo, è un personaggio di più alto livello, a tutto tondo, il suo salario comprende tante cose che vanno al di là di quello che porta sul campo, ma ciò che rappresenta per un club che lo tessera, per milioni e milioni di tifosi. Ci sono ricerche che dicono che è la persona più conosciuta al mondo. Persone come lui li chiamo personaggi planetari, che vanno al di fuori di una logica di calcio e sport”.