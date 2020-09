Nuove importante indiscrezioni confermano che presto Cristiano Ronaldo e Gerogina Rodriguez convoleranno a nozze. Anche in Spagna il quotidiano AS ha svelato ulteriori dettagli e retroscena sulla proposta, avvenuta all'improvviso, durante una festa a sorpresa organizzata dalla modella per CR7 nell'ultimo giorno di vacanze. Immediato il sì, anche se ancora nessuno ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.



Per Georgina ora la testa va al red carpet del festival di Venezia dove dopo la prima gaffe dell'etichetta lasciata appesa alla giacca, si è rifatta con un abito con spacco vertiginoso che ha tolto il fiato ai presenti. Ecco le sue foto più belle nella nsotra gallery.