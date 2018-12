A margine della sconfitta subita a Berna contro lo Young Boys Ronaldo ha parlato a Tuttosport anche del derby contro il Torino che domani vedrà impegnato il club bianconero.



DUE GARE DA NON PERDERE - "Uno dei magazzinieri mi ha detto: 'Per favore, vincete, altrimenti mia nonna...'. Ho capito che gli juventini si rifiutano di perdere due partite: quella con l’Inter e quella con il Torino. Perdere fa sempre male, non mi piace. Un derby è sempre bello, dobbiamo vincerlo".