Cristiano Ronaldo spaventa i tifosi della Juventus. E con loro gli appassionati di calcio a tutto tondo che sperano di godersi ancora per molti anni le giocate del campione portoghese. Che ha concesso un'intervista a Sport Bible, nella quale ha toccato anche l'argomento ritiro: "Adoro ancora il calcio. Adoro intrattenere i tifosi e le persone che amano Cristiano Ronaldo. Negli ultimi cinque anni ho iniziato però il processo che mi vedrà prima o poi fuori dal calcio, quindi chi sa cosa accadrà tra un anno o due?" .



E CR7 sembra avere già le idee piuttosto chiare su cosa farà una volta appese le scarpe al chiodo, visto che da tempo ha intrapreso una carriera parallela da imprenditore: "Ci sono voluti molti anni di duro lavoro, dedizione e passione per raggiungere ciò che ho nel calcio. Al di fuori del calcio non sono ancora allo stesso livello ovviamente, ma sono un ragazzo competitivo e non mi piace essere il numero due o il numero tre. Voglio sempre essere il numero uno. Quello che mi motiva sempre di più è la pressione. Il rapporto che ognuno di noi ha con la pressione. Tutto sta nel saperla gestire. Devi avere fiducia in te stesso".