La firma di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr è sempre più vicina. Nelle ultime ore il club arabo avrebbe confermato il principio d’accordo con il campione portoghese: si attende solo che il 37enne portoghese si rechi Riyadh per la firma e il conseguente annuncio. Sul piatto ci sono 200 milioni di euro a stagione, e un futuro da ambasciatore fino al 2030.



FUTURO DA POLITICO - L’ex Juve, attualmente a Dubai, è consapevole che accettare l’offerta del club allenato da Rudi Garcia vorrebbe dire abbandonare il calcio che conta, ossia quello europeo: una fine non facile da digerire per CR7, reduce per altro da un Mondiale tutt’altro che esaltante. A fare da contraltare c’è però l’aspetto economico, con l’Al Nassr pronto a garantirgli un contratto faraonico da ben 200 milioni di euro a stagione fino al 2025. Poi il passaggio alla carriera politica ossia da ambasciatore della candidatura dell’Arabia Saudita. Un nuovo lavoro che garantirà a Ronaldo, secondo Marca, uno stipendio ancora superiore a quello da calciatore.