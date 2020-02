Ronaldo il Fenomeno, ex stella di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan, parla del suo passato al sito della Liga: "Barcellona? Avevo già firmato un contratto a fine stagione per il rinnovo. Poi partì in nazionale con il Brasile e cinque giorni dopo mi chiamarono dicendomi che non se ne faceva più niente. Non ho mai avuto la possibilità di decidere. Io volevo rimanere, ma il club non mi considerava come io volevo. Quindi alla fine non ho potuto far nulla". Dopo il Barcellona, andò all'Inter.



SUL REAL MADRID - "In Nazionale Roberto Carlos mi ha sempre spiegato cosa significasse giocare nel Real Madrid e questo ha influito molto. Anni dopo ho voluto vederlo con i miei occhi. Sono arrivato al Real Madrid e ho scoperto un club molto più grande di come lo descriveva Roberto Carlos e di come lo immaginavo io".