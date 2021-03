, come tante intraprese in carriera. Vinte quasi tutte, che lo hanno portato a scalare i record più vertiginosi della storia del calcio. MaStrabiliò sia al Manchester United che al Real Madrid, creando un marchio di fabbrica che in molti hanno provato ad emulare. Quel tiro secco con la palla che non gira, si alza e si abbassa repentinamente, finendo sotto il sette. In bianconero non è mai successo se non per una volta sola, l’anno scorso contro il Torino.