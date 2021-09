Ronaldo il Fenomeno, ex fuoriclasse di Inter e Milan, tra le altre, parla di Cristiano Ronaldo a la Gazzetta dello Sport: "Quella tra lui e la Juve è stata una bella storia e ha portato benefici al calcio italiano. Lo ha fatto riscoprire nel mondo. Poi ha preferito partire, ma il discorso non cambia. La Juve? Ha perso Cristiano ma la squadra è forte lo stesso. È sempre la Juventus. Hanno riportato a Torino anche quel ragazzo che a me piace, Kean".