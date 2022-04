Ronaldo, attuale presidente del Real Valladolid, atterrato a Madrid dopo essere stato in Brasile per l'ultimo giorno di mercato, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui racconta di quando arrivò all'Inter e dice la sua anche sulla lotta scudetto : "Al Barcellona feci un anno spettacolare dopo il quale avevo trovato l'accordo per rinnovare. Quattro giorno dopo, il presidente Núñez mi ha chiamato per dirmi che era una follia e non potevano farmi firmare il contratto, così mi ha liberato dicendo che potevo contrattare con altri club. A quel punto l'Inter si mosse velocemente; la Serie A per me era una grande sfida, era il campionato numero uno. Mi mancano l'Italia e gli italiani".



SULLO SCUDETTO - "E' una bella lotta, sono in tre in corsa ma anche la Juve non si può scartare. Io direi che l'Inter è quella che gioca meglio in questo momento, spero possa rivincere ancora".



I CONSIGLI DI MORATTI - "Moratti e Perez mi hanno dato tanti consigli, con il primo c'è un rapporto umano incredibile, è come un padre. Florentino, con la sua genialità, ha reinventato il calcio coi Galacticos. Ho imparato tantissimo soprattutto da loro due".