. L'esordio dicome azionista di maggioranza delcoincide con una sconfitta casalinga contro l'Alaves. Un risultato che fa emergere le prime preoccupazioni. Perché conseguito contro una possibile rivale nella corsa alla salvezza, e perché la casella dei gol segnati continua a mostrare lo 0 dopo 360 minuti di campionato. Nulla di irrimediabile, ma quanto basta per cominciare a essere vigili.Sono passate quasi due settimane da quando Ronaldo ha concluso la scalata alla proprietà del club,Come c'era da aspettarsi, la stampa mondiale e quella nazionale si sono soffermate quasi esclusivamente sul motivo del grande campione del passato che prova a rilanciare un club di modesta taglia. Una narrazione estremamente pigra, ma forse non c'era da aspettarsi granché di diverso. Troppo chiedere che la maggioranza della stampa si soffermasseChi sono? E perché insieme a Ronaldo hanno deciso di investire nel Real Valladolid? Quali vantaggi si aspettano di ottenere? Interrogativi che rimangono lettera morta, nemmeno formulati. Meglio limitarsi a registrare l'attualità, che porta due notizie da aggiungere al mood trionfalistico. La prima: il, l'agenzia governativa spagnola che sovrintende alle politiche dello sport nazionale, ha dato il via libera al passaggio di proprietà che mette il 51% del Real Valladolid nelle mani di Ronaldo e dei suoi anonimi soci. La seconda, tutta fanfare e lustrini: il(chiamato così, pomposamente) verrà presentato in occasione del World Football Summit che si terrà a Madrid il 24 e 25 settembre . In quell'occasione Ronaldo parteciperà a una tavola rotonda insieme, ex cestista e presidente del Valladolid rimasto in carica nonostante gli abbia ceduto le quote. Accanto a loro siederà, avvocato gran sostenitore del ruolo delle terze parti nel business calcistico, con un portafoglio clienti che fra gli altri comprendeè l'ei fu. Come a dire che il piccolo, neopromosso Valladolid entri nel giro grande. A far cosa non si sa, dato che per il momento non riesce nemmeno a sbattere un pallone in porta.Nell'attesa che lo stesso Ronaldo decida di chiarire chi siano i suoi compari,. Che in un articolo dei giorni scorsi ha reso noto un fatto che potrebbe essere connesso con l'acquisizione del club biancoviola . Lo scorso 11 maggio con sede in Madrid, al quinto piano del numero 3 di Plaza de la Lealtad, è stata fondata la società a responsabilità limitata, Tara Sports 2018. Dal 20 giugno il suo amministratore unico risulta essere Nazario de Lima Ronaldo Luis . Alla voce “Ragione sociale” si legge: a) servizi di consulenza e assistenza in attività relative al mondo artistico e dello sport, nei confronti di persone fisiche e giuridiche, partecipate e no; b) compravendita, gestione e sfruttamento dei diritti d'immagine, audio, d'autore, attoriali, pubblicitari e così via.. Che sono adesso la nuova frontiera di sfruttamento per l'economia parallela del calcio globale. I prossimi mesi ci diranno quali intersezioni verranno a crearsi tra Tara Sports 2018 e Valladolid. Rimangono le perplessità su questa operazione che ha portato il gruppo di investitori a comprare per 30 milioni di euro (per di più pagabili con tempistica comoda) per mettere le mani sul 51% del club spagnolo. Un'operazione che, come opportunamente fatto notare dall'informatissimo blogger brasiliano ricorda quella che portò la Media Sports Investments a controllare il Corinthians fra l 2004 e il 2007 . Anche allora il soggetto acquirente stilò un accordo per mettere le mani su un 51%. Ma in quel caso si trattava della percentuale sui ricavi annuali, nel quadro di un accordo di durata decennale.Ciò che ha spinto il blogger brasiliano a definire. Il tempo dirà se le cose stanno così. Ma intanto le premesse ci sono tutte.@pippoevai