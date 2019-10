L'abbiamo scritta e sentita molte volte questa frase, ma è ciò che corrisponde più di tutto alla verità. Già, perché portare CR7 a Torino per Agnelli non è stato solo un colpo tecnico, ma anche un vero e proprio investimento nel ramo economico e del marketing. Il colpo del secolo, nonché il più oneroso della storia juventina, per cui i bianconeri hanno speso 115 milioni di euro (oneri Fifa compresi), ma da cui hanno incassato molto.