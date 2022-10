Cristiano Ronaldo investe nel mattone ma lo fa in...Portogallo. Un indizio di mercato secondo i medai lusitani che spingono per il ritorno di CR7 in patria dopo il flop col Man United. L'ex Juve ha infatti acquistato una villa enorme da 21 milioni di euro a Estoril e Sintra e a 40 minuti di distanza dalla città di Lisbona. Proprio lo Sporting risulta essere ancora oggi uno dei pochi club interessati a lui in chiave mercato.