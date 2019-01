Il Fenomeno Ronaldo non esclude di diventare presidente dell'Inter. L'ex attaccante brasiliano, ora presidente del club spagnolo del Valladolid, ha dichiarato al Globe Soccer Award di Dubai: "Se un giorno potrò diventare presidente dell'Inter? Perché no? I colori nerazzurri sono sempre nel mio cuore, anche se al momento non avrei abbastanza soldi per comprare il club. In futuro non lo escludo. L'Inter è in crescita e sono contento per i tifosi, ma la Juve è nettamente più forte delle altre squadre anche se il Napoli sta facendo molto bene. Per il calcio italiano è bello vedere Cristiano Ronaldo a Torino e Ancelotti al Napoli, una persona davvero perbene.. Spalletti sta facendo molto bene, peccato per l'eliminazione dalla Champions League. Icardi? È una bandiera e un calciatore importante per l'Inter, non è facile vendere un giocatore così, con un ingaggio alto e che costa moltissimo".