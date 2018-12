Calciomercato.com ha intervistato in esclusivacon il quale abbiamo toccato i punti più caldi di una partita che negli ultimi anni è spesso andata oltre il calcio."Sarà una sfida combattuta, checché se ne dica. Se andiamo a vedere la classifica e quanto fatto finora è impossibile non dire Juventus, ma la sfida è in bilico, credo possa uscire un pareggio. Le due squadre si equivalgono, e vi dico perché: l'Inter punta molto sulla squadra, sul collettivo, mentre la Juve ha delle individualità che possono decidere la partita: Ronaldo su tutti, ma anche Dybala e Mandzukic, possono fare male da un momento all'altro. Credo che la differenza la farà la difesa nerazzurra, se riuscirà a fermarli l'Inter può uscire indenne dallo Stadium""Sinceramente penso che non ci sia paragone: Icardi è un ottimo giocatore, ma Ronaldo è un fuoriclasse""Ronaldo il brasiliano me lo ricordo poco, chiedo scusa""Sicuramente il mio Juve-Inter preferito di quando ero dirigente è stato quello in cui la notte prima sognai di vincere 3-0, poi il giorno dopo scendemmo in campo e vincemmo 3-0 (riferimento a Juve-Inter 3-0 del 02/03/2003, ndr). Da allora mi chiedono sempre cosa sogni prima delle partite ma stavolta ho tranquillizzato gli amici interisti: non ho sognato nulla""Credo che sia la Juve che l'Inter siano abbondantemente competitive, vanno bene così. I nerazzurri con il ritorno di Nainggolan lotteranno per il secondo posto. Il primo è della Juve".@AleDigio89