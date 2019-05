praticamente a metà strada. Limitando l’analisi al campionato, non solo non ha vinto la classifica dei cannonieri, come ci saremmo aspettati, ma non si è nemmeno piazzato sul podio finendo dietro non solo a Quagliarella (26) bensì anche a Zapata (23) e Piatek (22): lui ha segnato un gol in meno del polacco. Se togliamo i rigori - CR7 ne ha trasformati cinque - la situazione diventa questa: