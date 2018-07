Juventus e Real Madrid tacciono, un silenzio ostinato che per i quotisti, fa sapere Agipronews, è quasi una conferma. Cristiano Ronaldo sarebbe a un passo dai bianconeri e a rafforzare quello che ormai non è più solo un sogno è la new entry sulle lavagne dei bookmaker. Dopo la scommessa sul sì di CR7 ai bianconeri (l'ufficialità si gioca appena a 1,36), si punta già sui gol che il portoghese segnerà nella prossima stagione di Serie A: su Snai un bottino di almeno 29 reti - le stesse realizzate da Mauro Icardi e Ciro Immobile, capocannonieri dell'ultimo campionato - è un obiettivo "facile" a quota 1,85.