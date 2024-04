Ronaldo-Juventus: è scontro per i 19,5 milioni di euro della Manovra Stipendi. Sentenza attesa entro 10 giorni

. L'asso portoghese aveva infatti presentato denuncia presso ilal fine di ottenere dal club bianconero ia cui aveva rinunciato nel corso dell'"annata Covid" 2020/21 e che rivorrebbe indietro in seguito alle carte firmate nell'ormai celebre "" sottoscritta in forma privata dai giocatori con l'allora presidenteSecondo quanto riportato da Tuttosport il termine ultimo entro il quale verrà emessa la sentenza delè fissato per lunedì 22 aprile, ma tutte le parti in causa si aspettano un piccolo anticipo con la sentenza che è attesa per settimana prossima,

La Juventus dal canto suo è ampiamente fiduciosa che la sentenza dia ragione all'operato bianconero e infatti, nonostante sia prassi in questi casi, ha scelto a bilancio di. Se al contrario la sentenza dovesse dare ragione a Ronaldo, di conseguenza, questa cifra dovrà essere prelevata dai conti "regolari" della società, togliendoli di fatto dalla disposizione dei dirigenti per operare nel mercato e nella quotidianità.Ma da cosa deriva tutta questa fiducia? I motivi sono sostanzialmente due e sono legati da un lato ad un documento non firmato del portoghese e dall'altro da uno controfirmato. Il primo caso è la celebrela scrittura privata in cui la Juventus si impegnava a restituire al fuoriclasse i 19,5 milioni di euro, che però non è mai stata firmata da CR7. Il secondo caso è ilche tutti i giocatori firmano nel momento di una cessione a titolo definitivo e che Ronaldo firmò nel momento della cessione al Manchester United.