Cristiano Ronaldo parla in un’intervista rilasciata durante il proprio tour estivo in Cina e pubblicata sul canale Youtube di Complex. Ecco i temi affrontati dall'attaccante della Juventus.



CRESCERE IN PORTOGALLO - “E’ stato bello, ci sono stati momenti difficili, ma quando cresci così capisci la differenza tra avere una bella vita e averne una ‘normale’. Non rimpiango niente, lo apprezzo, tutto quello che mi è capitato nella vita è avvenuto per una ragione”.



CRISTIANO JR - “Mio figlio mi imita nell’abbigliamento? Sì, un po’, mi vede come un modello ed è grandioso. Ha gusti simili ai miei, è mio figlio e ama anche lui le sneakers”.



ISPIRARE ALTRI CAMPIONI - "E’ bello sapere che le stelle di altri sport parlano di me, imitano le mie esultanze, indossano le mie scarpe. E’ una motivazione in più, mi piace”.



SCARPE JUVENTINE - “Se ho mai pensato di produrre delle scarpe bianconere come le Air Max 95 del 2003? Assolutamente sì. Ora ho firmato per la Juventus, sono molto felice e orgoglioso. Ho già avuto modo di parlare con la Nike per creare una nuova linea di scarpe in bianconero”.