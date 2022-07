Olá @Cristiano!



Há mais ou menos 1 ano, fizemos um convite ao teu colega argentino que se encontrava numa situação semelhante à tua.



Ele acabou por ir para França, mas agora damos-te a oportunidade de uma vida... a de partilhar balneário com o nosso Ricardo Barata! pic.twitter.com/XrciWhn9f9 — Operário Futebol Clube Lisboa (@operario_lisboa) July 29, 2022

non sa ancora quale sarà il suo futuro, se rimarrà alo troverà un'altra squadra. Intanto, l'club che disputa il campionato distrettuale portoghese, ha proposto a CR7 di accettare la loro offerta. "Cristiano, ti diamo l'opportunità della tua vita: dividere lo spogliatoio con Ricardo Barata Da Silva. Sappiamo che ti piacerebbe giocare in Champions, ma opportunità come queste non si presentano ogni giorno".