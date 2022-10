L'uscita del nuovo libro di Cristiano Ronaldo ha rigettato l'asso portoghese in un limbo di rottura totale con Manchester e con l'ambiente dello United. Le critiche a società e compagni lo hanno rimesso ai margini di un progetto che già di per sé non lo vede protagonista. E a gennaio tutte le parti, questa volta senza messi termini, lavoreranno a una separazione.