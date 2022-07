Exclusive. Cristiano Ronaldo just arrived to @selecaoportugal training facilities. He's still in Lisbon after missing @ManUtd first pre-season day. Ronaldo's future is still uncertain. He wants to play @ChampionsLeague. pic.twitter.com/e2eQ3TAuQE — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) July 4, 2022

Le voci circolate negli ultimi giorni di un interessamento della Roma pernon hanno trovato conferme, ma la stampa inglese è convinta che il giocatore si stia davvero guardando intorno per cambiare squadra. La scintilla con ten Hag non è scattata, il Manchester United continua a considerarlo incedibile, deciso a far rispettare la scadenza del contratto fissata per giugno 2023. Sullo sfondo, però,. La nuova proprietà ha grandi ambizioni, tratta de Ligt, Skriniar e ha messo nel mirino CR7. L'obiettivo è quello di presentarsi ai tifosi con un grande colpo, e il portoghese è uno dei nomi che scalda anche i tifosi.. Ipotesi confermata dal fatto che oggi CR7 si è allenato in Portogallo. Nelle scorse settimane il suo agente Jorge Mendes ha fatto un giro di chiamate per capire se possono aprirsi nuove strade per la carriera di Ronaldo. A 37 anni però il giocatore non ne vuole sapere di abbassare l'asticella: CR7 vuole stare in una squadra ambiziosa, che giochi per vincere campionato e Champions., con il quale i dialoghi vanno avanti e non si interrompono. Una situazione da monitore, perché non è escluso che la prossima stagione Cristiano possa giocare con la maglia dei Blues. Prima, però, dovranno ammorbidire la posizione dello United. Voci, idee e nuovi orizzonti per il portoghese, Ronaldo ha voglia di cambiare aria e il Chelsea ci sta pensando davvero.