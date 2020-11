Con la doppietta realizzata questa sera contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 60 gol in 69 partite alla Juventus. ​Alex Del Piero arrivò per a 60 reti alla sua ottava stagione con la Juventus, mentre Trezeguet si avvicinò alle 100 gare ufficiali con la maglia dei bianconeri in Serie A prima di raggiungere lo stesso numero di gol di Cristiano Ronaldo. Che continua a segnare a raffica e a stupire in bianconero.