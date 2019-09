con la maglia del Portogallo, contro la Lituania, e diventa il miglior marcatore nella storia delle qualificazione europee. Nella stessa sera,, ex capitano, ex bandiera ed ex allenatore della Juve, ora tecnico dell'Inter,. Il campione portoghese aggiunge un altro tassello a una carriera già leggendaria e ormaibianconeri, molti dei quali avevano addirittura chiesto che, in seguito al suo approdo all'Inter, gli venisse tolta la stella che porta il suo nome allo Stadium. "L'Inter? Ha un grande allenatore", ha dichiarato CR7 durante l'estate.