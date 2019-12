Cristiano Ronaldo, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-0 contro il Bayer Leverkusen, gara nella quale ha firmato il gol del vantaggio dei bianconeri.



SULL' INFORTUNIO - "Mi sento bene, i problemi fisici che ho avuto ormai sono questioni passate. Sono stato diverse settimane con un dolore al ginocchio, ora sto bene. Anche la squadra sta bene, le cose stanno migliorando, anche per me personalmente. Sto bene in campo".



SUL TRIDENTE - "Ci divertiamo molto, l'intesa è ottima sia con Dybala che con Higuain. Mi piace giocare con entrambi, decide poi l'allenatore cosa è meglio fare. Noi ci divertiamo insieme".



REAL AGLI OTTAVI? - "Non lo so, il Real è una squadra straordinaria, preferirei incontrarlo più avanti. In finale? Firmerei ora per affrontarli in finale".