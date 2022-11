Ronaldo e Messi, Messi e Ronaldo. Due fenomeni, una valigia e gli scacchi: la foto dell’anno. Alla vigilia dell’inizio del Mondiale, l’immagine di Cristiano e Leo ha fatto il giro del mondo.per la campagna pubblicitaria Louis Vuitton che ha scelto i due calciatori simbolo degli ultimi vent’anni.- C'è chi però ha messo in dubbio che quello scatto fosse autentico. O meglio, che fosse stato scattato con tutti e due i campioni presenti nello stesso momento. Secondo La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di due clip separate nelle quali i due attaccanti non si incontrano mai; e l'immagine sarebbe stata ritoccata al computer per metterli uno di fronte all'altro.occhi sugli scacchi ma testa al Mondiale che inizierà oggi. L'ultimo - probabilmente - per i due giocatori-simbolo di Argentina e Portogallo.- Esperta in ritrattistica, la fotografa Annie Leibovitz è stata considerata una leggenda vivente dalla Biblioteca del Congresso americano. Fu lei, dodici anni fa, a scattare un’altra immagine storica nel mondo del calcio:- Calcio ma non solo per la 73enne americana, che si è appassionata di fotografia durante uno dei tanti viaggi fatti per seguire il padre ufficiale dell'Aeronautica degli Stati Uniti. Una vita tra basi militari per la piccola Annie, le prime foto scattate sono nelle Filippine durante la guerra del Vietnam. La passione cresce, la reputazione pure:. Ma mica finisce qui: avete presente? Immagine storica dietro alla quale c'era la mano - e l'occhio - della Leibovitz. Fu lei a immortalarein occasione della sua visita in America nel 2007,, Leonardo Di Caprio con un cigno e Meryl Streep che si tira la pelle. Scatti che hanno fatto la storia, immagini che hanno segnato epoche. L'obiettivo come migliore amico, il mondo di Annie Leibovitz visto da dietro una macchina fotografica.