Cristiano Ronaldo ha detto basta e se ne è tornato in Portogallo. Ufficialmente per Rangnick è infortunato, la sorella ha smentito, e in vista del futuro si apre sempre più la possibilità di un addio. Ma chi può davvero permetterselo? Il PSG perdendo Mbappé è una candidata, difficilissimo che la Roma di Mourinho possa fornire una sponda, soprattutto per lo stipendio monstre che guadagna CR7.