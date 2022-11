Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé. In conferenza stampa, il 37enne fuoriclasse portoghese ha parlato anche della sua eterna rivalità con Messi, in vista dei Mondiali in Qatar: "Sarà la mia quinta Coppa del Mondo, sono concentrato e molto fiducioso. Farò bene a questi Mondiali. La mia rivalità con Messi? In vista del Mondiale, vorrei essere io a fare scacco matto a Lionel, sarebbe bello”.