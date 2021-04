Cristiano Ronaldo non brilla in campo. E ora, il momento difficile, potrebbe estendersi anche fuori. Dall’Inghilterra, infatti, rimbalza una notizia che fa tornare in auge il caso Kathryn Mayorga, l’ex modella che aveva accusato di stupro il portoghese (FOTO Matrixpictures.com).



Come scrive il Mirror, la donna ha chiesto 56,5 milioni di sterline di risarcimento. Come si evince dai documenti del tribunale visionati dal tabloid inglese, Mayorga vuole 18 milioni per “dolore e sofferenza passati”, 18 per “dolore e sofferenza futuri” e altri 18 per danni punitivi. Aggiungendo le restanti spese legali della modella (2,5 milioni di sterline), il totale ammonta a 56,5 milioni. ​