, vincitore di duecon il, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Credo che il Brasile abbia fatto un ottimo Mondiale, commettendo pochi errori. P: avremmo dovuto tenere il pallone, perdere un po’ di tempo”.“Sarebbero grandi maestri. Per me non è un problema vedere uno straniero alla guida del Brasile.“Le elezioni hanno creato grande confusione nel Paese. Non avevamo bisogno di questo casino.Ma il problema è l’intolleranza che caratterizza i nostri tempi, non viene più rispettato chi la pensa in modo diverso.Il Brasile vive un momento molto difficile e vorrei che la gente ritrovasse il senso civico della convivenza pacifica, il rispetto delle opinioni diverse”.“Consiglio? Di andare avanti, senza dubbio. Comunque è normale che sia depresso: la salute mentale degli atleti, specie se molto esposti come lui, va monitorata da bravi professionisti”.“Io sarò sempre disponibile ad aiutare il Brasile. Sempre. Bisognerebbe capire come, ma lo farei volentieri”.“Pensavo che i favoriti fossero. Il Brasile è andato a casa e resta la Francia, che finora ha confermato tutte le sue potenzialità. E apparentemente sa anche gestire la pressione”.“Mi ricorda... me quando giocavo: rapido, potente, tecnico. E sa usare le sue qualità nel modo migliore.ha una marcia in più. Ha un talento naturale, è spesso decisivo, credo che sia lui il miglior giocatore del Mondiale”.“Tutti lo meritiamo, ma il calcio è un gioco di squadra e nessuno ti regala niente per la tua storia personale.Messi adesso deve fare i conti con l’età, fa meno scatti di prima, però vicino all’area è sempre un killer. Rispetto al passato, lo vedo più carico e determinato. Tutti cambiano nel tempo e la voglia di vincere il Mondiale ti spinge ad andare oltre sotto ogni aspetto, anche quello caratteriale”.“Sarei ipocrita se dicessi di sì. La rivalità tra Brasile e Argentina è molto forte, non sarei felice di un loro successo. E poi l’Argentina non gioca un gran calcio, però ha sempre molta voglia di vincere, sa essere aggressiva, corre tantissimo”.“Vorrei che vincesse il Mondiale. È tutto fantastico: come attacca, come difende, come sono uniti. E sono incantato dalla gioia che ha regalato al suo popolo e a tutta l’Africa: è una gioia che solo il calcio sa dare”.“No, nessun problema con Kakà. In realtà c’è stato un errore di traduzione e Ricky intendeva solo dire che i grandi campioni brasiliani a volte sono più rispettati all’estero che in patria”.