Cristiano Ronaldo si è sfogato alla Sardegna Arena, scaraventando addosso al Cagliari tutta la sua rabbia per l’eliminazione dalla Champions League. Il risultato è stata una tripletta siglata in poco più di mezz’ora, agguatando un alto traguardo. Perché ieri ha superato i 767 gol di Pelé, toccando quota 770. Tuttosport offre un confronto numerico fra i due. Le reti di Ronaldo sono così suddivise: 5 allo Sporting Lisbona, 118 al Manchester United, 450 al Real Madrid, 92 alla Juve e 102 con il Portogallo. O Rey ne segnò 643 al Santos, 37 al NY Cosmos, 77 con il Brasile, 9 con la Selezione Paulista e 1 con la Nazionale Militare. Infine, Ronaldo è attualmente il miglior marcatore in attività (770), della Champions (135), del Real Madrid (450) e del Portogallo (102).