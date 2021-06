I campioni alla riscossa, per la riconferma. Ilè inserito nelil "girone di ferro", ossiadella manifestazione, che vedrà le proprie partite in scenae che comprende,di Deschamps, campione del mondo in carica. A Seleção das Quinas è allaed èproprio contro i francesi, conAnthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Silva (Granada CF);João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers FC), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Renato Sanches (LOSC Lille), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Real Bétis Bolompié);Pedro Gonçalves (Sporting CP), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City FC), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF), João Félix (Atlético Madrid) e Rafa Silva (SL Benfica). ​Il Portogalloin otto partite, frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. 22 i gol segnati, 6 quelli subiti, conCocente la sconfitta contro l'Ucraina di Andriy Shevchenko, che è costata il primo posto nel girone.15 giugno, ore 18.00 – Ungheria-Portogallo (Budapest)19 giugno, ore 18.00 – Portogallo-Germania (Monaco di Baviera)23 giugno, ore 21.00 – Portogallo-Francia (Budapest)La sensazione è che, al di là di un cammino pre-Europei non esattamente esaltante, la nazionale di Fernando Santos abbia tutto per andare fino in fondo, ancora una volta. La stella assoluta è ovviamenteunico giocatore già presente nella rassegna del, che dopopunta alper provare a vincerema questa volta ci sono tanti altri giocatori di grande qualità, top in Europa: impossibile non citareoltre alMa occhio anche ale aesploso nel Liverpool, oltre all', una sentenza in Bundes con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Mica male.@AleDigio89