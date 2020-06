Cristiano Ronaldo è il primo calciatore nella storia a superare il miliardo di dollari di guadagni in carriera. Nella classifica pubblicata da Forbes, con 105 milioni di dollari guadagnati lo scorso anno, l’attaccante della Juventus si è piazzato al secondo posto nella lista degli sportivi più ricchi, dietro il solo alla leggenda del tennis Roger Federer e davanti all’eterno rivale Lionel Messi. Una cifra che, per l’appunto, gli ha permesso di arrivare a un miliardo di guadagni.



Ronaldo è solo il terzo atleta a riuscire in questa impresa, dopo il golfista Tiger Woods (riuscitoci nel 2009) e il pugile Floyd Mayweather (nel 2007). Per capire l’entità dell’impresa, basti pensare che David Beckham, campione e icona del calcio mondiale, in tutta la sua carriera ha racimolato “solo” 500 milioni, di cui buona parte derivanti dalle sponsorizzazioni.



