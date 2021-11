Secondo il The Sun la storia d'amore fra il Manchester United e Cristiano Ronaldo potrebbe essere (nuovamente) giunta al capolinea al punto che in vista della prossima stagione emergono già 5 possibili destinazioni per l'asso ex-Juve. Si tratta di Manchester City, PSG, Real Madrid, oppure un ritorno allo Sporting Lisbona e infine l'Inter Miami di David Beckham in MLS.