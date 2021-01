Cristiano Ronaldo supera Pelé, sono 758 le reti segnate dal portoghese in carriera. La leggenda del calcio brasiliana era a 757. I due gol del portoghese contro l’Udinese gli permettono di superarlo, facendolo entrare nel podio dei campioni più prolifici di sempre. Ma non è tutto. Con questi gol, Ronaldo ​ha tagliato il traguardo dei 20 per la 15ª stagione consecutiva tra club e Nazionale (sono 21 con la doppietta di stasera) e va a segno dal 2002 al 2021 ininterrottamente, ogni stagione (20esima di fila). Un gol che vale a CR7 un triplo record. Inoltre, Ronaldo è primo nella classifica cannonieri a quota 14, insegue Lukaku a 12.